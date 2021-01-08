中華電(2412)今(8)日宣布，再取得Azure最高階專業認證Azure Expert Managed Services Provider，成為大中華第一家取得Azure Expert MSP的電信商，也是台灣唯一同時具備Azure Expert MSP及網路直連ExpressRoute的服務供應商。

隨著全球雲端需求急速擴增，微軟在去年10月26日宣布在台灣設立首座Azure資料中心區域，使台灣成為亞洲數位轉型中樞。中華電信身為Azure Expert MSP，擁有270張以上微軟專業證照，結合既有網路、多雲交換平台CMCX、專業IDC機房等ICT領域優勢，提供企業及政府六大專業管理服務，包含IaaS/PaaS/SaaS服務建置、高可用性規劃/風險評估/服務移轉、自動化雲端管理平台服務、災難復原服務與持續營運規劃、服務水準精進與成本管控、用量管理與流程自動化。

中華電數據通信分公司總經理林昭陽表示，微軟是全球數位轉型典範，近年從Windows、Office等熱門產品的提供者，轉變成能完整提供公有雲(Azure)、私有雲(Azure Stack)、邊緣雲(Azure Stack Edge)等服務的供應商。中華電此次取得Azure Expert MSP後，將結合認知科學、大數據、區塊鏈、DevOps，提供客製化解決方案、混合雲等虛實整合的專業服務。未來也將帶動台灣產業發展5G、AI、物聯網、大數據等新應用，協助各產業擁抱5G及AIoT數位轉型大戰略，全面加速台灣產業數位轉型。

(時報資訊)