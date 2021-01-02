公牛隊史最優秀的球員是誰？前兩名毫無爭議是偉大的喬丹(Michael Jordan)、皮朋(Scottie Pippen)，因此其他人只能爭奪第3名。公牛隊作家Chuck Swarsky去年選擇了「小蟲」羅德曼(Dennis Rodman)做為隊史第3號人物而引起球迷熱議。

羅德曼在公牛只打了短短3季，但這3季都拿到總冠軍，即使累積的數據在隊史排不進榜，但他對公牛王朝的貢獻無可取代。除此之外最受公牛迷擁護的是「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)，他是史上最年輕的MVP，然而他在公牛的時日也不長，累積的勝利貢獻值其實還輸給吉米巴特勒(Jimmy Butler)。

名人堂球星巴克利(Charles Barkley)認為，公牛最強的鐵三角應該是喬丹、皮朋、「眼鏡俠」格蘭特(Horace Grant)。巴克利說：「紀錄片《最後一舞》正好是羅德曼的時代，但老實說公牛在擁有格蘭特的時期更強，他跟喬丹、皮朋是我見過最會防守的3人組。」

格蘭特的勝利貢獻值排名公牛隊史第5，還有3個冠軍戒(第4個他在湖人拿的)，論配合度他肯定更好，不像羅德曼有很多私生活的問題。然而羅德曼是名人堂等級的球員，他的個人紀錄實在過於輝煌，很難被其他人掩蓋。羅德曼加入也讓公牛成為史上第5支同時擁有3位「防守第一隊」成員的球隊。

(中時新聞網)