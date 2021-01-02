台8線中橫公路180.3公里處白沙橋附近邊坡今天上午出現落石，交通中斷超過30分鐘，為避免仍有土石掉落，工務人員持續在場待命。

花蓮縣警察局新城分局富世派出所長林金章說，上午9時許接獲民眾通報，白沙橋附近路段有土石掉落、數量不少，警方隨即到場管制交通，現場由交通部公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段人員清理，10時許恢復通車後，工務段人員持續在現場待命。

中橫公路沿線最近落石狀況頻傳，去年12月接連發生超過4起坍方、砸車意外，造成車輛毀損、1人受傷，連太魯閣國家公園管理處施做的防落石棚工程也被落石擊落，部分景區路段封閉時間將再延長。

太管處說，中橫公路舊道禪光寺到新長春橋間路段正進行防落石棚工程，但日前連日降雨，工區落石，砸毀部分工程設施，預計工程完工時間延後到3月31日。

太管處表示，配合施工，中橫舊道舊長春橋西端到新長春橋間將暫時封閉，人車可從中橫公路舊道西端進長春祠觀景台，再原路折返。（編輯：李明宗）1100102

(中央社)