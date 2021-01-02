美國有線電視新聞網風尚版（CNN Style）精選2021年最令人期待、具顛覆性的8座新開張或新落成建築，台灣的台北表演藝術中心也在其列。

報導提到，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情或許導致全球建築計畫中斷，但2021年仍然可望迎來一些令人激賞的新建築。

這些建築都是數年前委託、設計，可能不會反映疫情後浮現的最新設計要件，但仍契合全球最佳當代建築的公民慷慨及永續精神。

文章指出，外觀獨特的台北表演藝術中心於8年前動工，終於要在今年中之前落成。這座建築外側凸出一顆極其吸引目光的銀色球體，無疑將成為台北的一座當代地標。

但位於捷運劍潭站旁的台北表演藝術中心不是只有外觀搶眼。

這座建築的設計方案希望顛覆設計場地的「常規」，或如操刀的大都會建築事務所（OMA）所說的「保守內部運作」，特色是包含3座劇院，既可獨立運作，又都「嵌入」一個中央立方體，立方體之中設有靈活的後台，可配合每一座劇院的需求來配置。

其他獲選的建築包括美國紐約的「遠洛克威圖書館」（Far Rockaway Library）、厄瓜多首都基多（Quito）的「Aquarela綜合住宅群」、丹麥倫尼市（Ronne）的「綠色方案之家旅館」（Hotel Green Solution House, GSH）、匈牙利布達佩斯的「匈牙利音樂之家」（House of Hungarian Music）。

還有荷蘭阿姆斯特丹的「OurDomain學生公寓」（OurDomain Student Housing）、聖維森特島（Sao Vincente）的「漂浮音樂中心」（Floating Music Hub ），以及中國廣州的融創廣州大劇院。（譯者：曾依璇/核稿：楊昭彥）1100102

(中央社)