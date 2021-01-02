今天是元旦連續假期第2天，國道下午起也陸續湧現北返車潮，根據國道即時路況顯示，今天下午5時左右，國3關西服務區到龍潭、國1湖口服務區到湖口等路段時速都不到40公里。

今天是元旦連續假期第2天，國道上午壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林、三鶯至鶯歌系統等路段，其餘路段車流大致正常，下午起國道則陸續出現北返車潮。

根據國道即時路況顯示，下午5時左右，國3關西服務區到龍潭、國1湖口服務區到湖口、國1新竹到竹北、國1南下豐原到大雅、國1北上員林到埔鹽系統、國3南下烏山頭到官田系統等路段時速都不到40公里。

省道部分，公路總局指出，截至下午5時，台9線蘇花改、南迴改及台61西濱快速道路全線交通順暢，僅中部台72線因大湖草莓季遊客車輛較多造成壅塞。

高公局指出，連假期間已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

(中央社)