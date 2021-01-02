明天是元旦連假最後一天，交通部高速公路局預估，包括國1北向西螺-埔鹽系統等9路段車多不好走，建議北返用路人在上午時段出發。

高公局表示，西部國道路網於下午4時30分、國5於下午2時30分開始出現北向車潮。傍晚6時多依國道即時路況顯示，國道部分路段已壅塞不好走，包含國3關西服務區到大溪、國1新竹到湖口服務區、國1北斗到埔鹽系統等路段時速都不到40公里。

高公局表示，預計西部國道在晚間6時以後會逐漸紓解；國5部分則是要等到晚上10時、11時後，才會紓解。

高公局說，預判明天壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北、國3北向霧峰系統-霧峰、竹山-中興、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

省道部分，公路總局預估，明天為元旦連續假期最後一天，整體旅次將以返回工作地為主，因此省道易壅塞路段多為主要幹道，如台1線水底寮路段北向、台9線礁溪路段北向（接國道5號頭城交流道）、台9線蘇花路廊北向、台9線南迴公路南向等。

(中央社)