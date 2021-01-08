全球疫情嚴峻，國內近一週每日皆有境外移入確診個案，新北市環保局即日起針對全市交通場站、市集與觀光景點、娛樂場所、學校、公務機關等地點及周遭公共環境，共計1360處，每月執行至少1次消毒作業，面對春節連假來臨，全面做好防疫準備。

環保局說明，新北市去年3月成立防疫消毒大隊，由轄下清潔隊及民間消毒廠商組成31支中隊，針對捷運、火車、公車、市集與觀光景點、百貨公司、電影院、商圈、401所學校及384個公務機關等，共計逾1360處地點，每月執行至少1次消毒作業。此外也針對個案的居住地、工作地周圍環境及足跡機動消毒，全力阻隔疫情的傳播。

環保局長程大維表示，因應即將到來的春節連續假期，新北市防疫消毒大隊已開始於交通場站、市集、觀光景點及娛樂場所等加強消毒；像是淡水老街預估春節期間聚集觀光人潮，所以淡水區清潔隊除定期針對老街環境消毒外，假日還會重點式的加強消毒，讓民眾安心遊玩。

除環境消毒工作外，環保局也配合「地方政府居家檢疫及居家隔離關懷服務計畫」，於關懷包中免費提供居家檢疫及居家隔離者4個25公升專用垃圾袋，並針對有急迫交付垃圾需求者，安排專人到府收運垃圾。清潔人員於收運過程中亦落實防疫作為，包括戴手套避免直接接觸、於收運前後噴灑酒精消毒。

程大維指出，無急迫交付垃圾需求的民眾，於14天檢疫期過後若無確診，期間收集的垃圾則可視為一般廢棄物交付給清潔隊。

(中時 )