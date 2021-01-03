基隆一名林姓男子因不滿前女友提分手，將她載到山上毆打，女友心生畏懼申請保護令，但林男變本加厲，恐嚇若再報警就要潑汽油，最後更持裝有藍色不明液體的寶特瓶，要求女友說話，不然就要潑鹽酸，基隆地院近日審結，依傷害、違反保護令等罪，處有期徒刑2年，得易科罰金。

判決指出，林男曾販賣毒品、業務過失致死等前科入獄，出獄後因不滿女友提分手，去年3月13日下午將女友載到瑞芳山區，林男先是在車上徒手毆打女友並掐住其頸部，更帶到自己駕駛的遊覽車上繼續毆打，造成被害人頸部擦挫傷、右上胸及右鎖骨鈍傷、右鎖骨擦傷。

5天後，林男更未經許可闖入女友母親家中，嚇得女友申請保護令，但林男不以為意，同年5月，跟著女友到台北要求談判，不滿遭拒絕，竟持甩棍毆打，勒住其頸部拖行，導致被害人右耳及右臉挫傷、右膝瘀傷，並恐嚇，「如果不跟我走，就打斷妳的腿」，隔月又在基隆某地再度吆喝「如果再去報警，就拿汽油潑妳」。

林男屢試不爽，最後再到台北找女友，手持裝有藍色不明液體寶特瓶向被害人怒吼，「如果不跟我說話，就要把這罐鹽酸潑下去」。警方偵訊時，林男數度否認犯行，直到法院審理時才坦承，法官認為林男不僅多次無視保護令，更不斷恐嚇被害人，依傷害、侵入住宅、違反保護令等8罪，處有期徒刑2年，得易科罰金72萬元。

(中時 )