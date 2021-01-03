50名特教生進入航空管制區製作餐點，一圓空中廚神的夢想。（三重商工提供／李俊淇新北傳真）

三重商工為了提供更多元的職場體驗，在張榮發基金會的贊助下與長榮空廚進行產學合作，量身打造專屬體驗課程，讓50名特教生進入航空管制區製作餐點，一窺航空產業訓練過程，一圓空中廚神的夢想。

新北市立三重商工特教班招生科別有汽車美容服務科、餐飲服務科、門市服務科，在職業課程的設計上，結合特殊教育及就業服務資源，以學生個別化教育計畫為中心，依據學生能力與轉銜需求，提供汽車美容、餐飲服務、清潔服務、門市服務之等多元職業課程。

三重商工校長林清南表示，特教學生很少有機會接觸到航空業，這次能進入航空管制區體驗長榮空廚，是一個非常難得的見習和學習機會，嚴謹的入場流程讓學生知道一個專業的廚房需要有嚴格的衛生安全管理，未來進入各行各業也要注意專業度的學習。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會非常高興能有機會協助孩子們拓展視野，見識到原來廚藝還有這麼多種的呈現方式。尤其看到他們專注學習的態度，真的令人非常感動，也感謝長榮空廚特別為學生量身打造專屬體驗課程，而且派出最有愛心的廚神，讓大家此行收穫滿滿。

(中時 )