熱愛戶外運動的張本渝，特別現身詹姆士主持的《詹姆士出走料理》，前往南澳、東澳，體驗大自然生活與溪邊野炊。在當地嚮導的帶領下，挑戰野溪滑水、架設漁網抓魚和高空滑索，其中，高空滑索的急速滑行在即將抵達終點前瞬間剎車，讓張本渝嚇到花容失色，連卸下繩索後仍一臉驚恐，語帶顫抖說：「我現在越來越怕高了！」

除了一連串精彩刺激的戶外活動外，這趟旅程最讓張本渝期待的，就是品嚐詹姆士的創意廚藝，包括不藏私的神級廚藝所料理出的酒香毛蟹、龍蝦佐鮑魚肝醬。但享受美食前，詹姆士還費盡心思，他為了要讓張本渝甘願認分擔任二廚工作，詹姆士特別先切了肥美的鮑魚讓張本渝嚐鮮，先滿足口腹之慾，好使喚她幫忙處理食材。

張本渝自爆是個熱愛美食的吃貨，「我奶奶、媽媽都超會煮，所以從小養成嘴很刁」，更因為喜歡泰式酸辣口味，去年開了一家泰式餐廳，升格為老闆娘，不過她表示最近比較少做菜，謙稱廚藝尚可，「以前的拿手菜是螞蟻上樹、紅燒豆腐黃魚、高粱酒烤雞」。節目每周日晚間8點在八大第一台（27頻道）播出。

(中時 )