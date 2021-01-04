印度政府周日通過包括阿斯特捷利康與當地公司Bharat研發等共兩種疫苗緊急使用權，預訂幾周內就可正式施打。

前者疫苗保護力可達70.42％，後者研發的COVAXIN雖然獲得印度政府背書，聲稱可提供強大的免疫反應，但Bharat卻從未公布臨床試驗的詳細資料，其安全性與效力也引發諸多疑慮。

這兩種疫苗都必須施打兩劑，間隔時間為四周，至於儲存溫度在2到8度之間。

(工商 )