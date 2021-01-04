印度通過兩種新冠疫苗 近期可望開始施打 09:012021/01/04 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府周日通過包括阿斯特捷利康與當地公司Bharat研發等共兩種疫苗緊急使用權，預訂幾周內就可正式施打。 前者疫苗保護力可達70.42％，後者研發的COVAXIN雖然獲得印度政府背書，聲稱可提供強大的免疫反應，但Bharat卻從未公布臨床試驗的詳細資料，其安全性與效力也引發諸多疑慮。 這兩種疫苗都必須施打兩劑，間隔時間為四周，至於儲存溫度在2到8度之間。 台灣鎖國防疫 紐時問好運能撐多久 國際專家質疑 稱政治經濟恐因此遭孤立 科技防疫迎戰變種新冠 (工商 ) #兩種 #施打 #Bharat #研發 #印度政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技業打造數位憑證 想出國 得自備疫苗護照 04:102021/01/04 全球財經 回不了本 燒錢大戰終到尾聲 04:102021/01/04 財經焦點 《國際政治》亞洲3巨頭 2021政經新試煉～印度篇 08:182021/01/04 財經 結合外送、影音 宅卡大對決 04:102021/01/04 生活新聞 操盤心法－N型復甦之路 外資回流利多 04:102021/01/04 證券．權證 《國際政治》亞洲3巨頭 2021政經新試煉～中國大陸篇 08:182021/01/04 財經 股價指數期貨贏家專欄－台股驚驚漲 分批布局勿追價 04:102021/01/04 證券．權證 《國際政治》亞洲3巨頭 2021政經新試煉～日本篇 08:182021/01/04 財經 大中華牛氣旺 投資價值浮現 04:102021/01/04 產業財經 俄擬赴烏克蘭臨床試驗混打疫苗 04:102021/01/04 焦點要聞 大陸、歐盟、東亞、新全球化 04:102021/01/04 論壇廣場 財經熱門新聞 台股明天不管漲跌 專家：散戶快做一件事 - 財經 美持續受創 諾貝爾經濟獎大師：1種死因非疫苗可救 - 財經 外資看晶圓雙雄 台積續強 聯電有隱憂 - 財經要聞 - 工商時報 政院版初審 汰舊車減稅 車齡拉長逾10年 - 財經要聞 - 工商時報 跪了！80歲嬤押這檔暴賺600萬 專家戳中散戶慘輸阿嬤致命傷 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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