32歲香港網紅女神倪晨曦（Elva Ni）身材火辣、長相甜美，2005年還曾參加多倫多華裔小姐競選奪冠，IG還擁有79萬粉絲因此得到「IG女神」稱號，更開始經營YouTube分享一些美妝影片，去年11月她生下兒子Virgil，近期也在頻道公開了當時自然產的影片。

倪晨曦在影片中透露自己的生產過程不太順利，她最後一次產檢就發現胎兒頭的位置不對，只好開始做運動矯正胎位，過了幾天後住院準備催生，然而住院後，她一度陣痛到說不出話，無法下床走動，連上廁所都要按緊急按鈕，請護理師來幫忙。

倪晨曦痛到說不出話來。（圖／翻攝自YouTube／Elva Ni）

倪晨曦透露，朋友都告訴她半小時就能結束，但她卻在裡面待了1個半小時，由於她的腹部和手部都使盡全力，隔天還超級痠痛，就像打了一場搏擊一樣，「順產比我想像中痛1000萬倍」，她也表示雖然辛苦，但也希望其他準媽媽可以透過影片獲得勇氣。

粉絲們看了後也紛紛直呼，「辛苦了，媽媽是最偉大的」、「好勇敢」、「看見妳流淚我也哭了」、「十級的痛，百般的喜悅，媽媽好棒」、「好感動，完全體會到媽媽的偉大」、「看到最後眼角濕濕的」、「母愛真的很偉大，你很棒！」、「妳真幸福，有老公陪妳生孩子」。

(中時新聞網)