元旦起含有萊克多巴胺的美豬將入台，新北市長侯友宜今到樹林區視察國產豬肉加工廠狀況，而行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中也到八里港視察「進口豬肉通關作業」。侯表示，目前看到很多豬肉進口商不進萊豬，但中央仍須做好源頭管理，他呼籲蘇揆「請進來、不進來是哪家進口商趕快公開網路資訊，政府最應該正視這個問題」，要求中央落實抽驗程序。

侯友宜表示，萊豬既然已經要進來，中央就應落實源頭管理，雖然目前看到很多豬肉進口商都不進萊豬，但是誰能保證永遠不進來萊豬，因此所有進口商的進口、抽驗流程都應做到100％落實管理，他說「政府有責任要扛起來，所以進口商一進來， 要告訴大家我是哪一家進口商，我有進萊豬，能不能請進口商很清楚的明示，政府願不願意說明這家進口商有進萊豬」。

侯友宜指出，豬肉抽驗流程一定要有嚴格的作業程序、驗證機構，雖然目前還未有進口商進口萊豬，但過一段時間開始有人蠢蠢欲動、大家疏於注意時才是考驗的開始，他也呼籲中央應該嚴格面對，將有進口、沒進口萊豬的進口商資訊公開在網路，讓大眾一目瞭然。

(中時 )