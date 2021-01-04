主計總處2020年12月所公布的「108年國人赴海外工作人數」計73萬9千人，這些人恐因疫情關係將在海外孤單獨自過年。民進黨立委何志偉今日召開記者會表示，將向外交部、農委會等單位建議，發起「台灣好物大平台」活動，將台灣味的物資，寄送給海外僑胞，也要請外交部送給美國前後任總統川普和拜登，分享台灣的好滋味。

今日除何志偉外，包括僑委會副主委徐佳青、農委會陳駿季、外交部次長曹立傑、陸委會副主委李麗珍等人，以及世界台灣商會聯合總會秘書長張崇斌、前北美洲台灣商會聯合總會長林金益、世界台灣商會聯合總會理事江明信、北美洲台灣商會聯合總會副總會長楊禮朱等多位商會代表皆出席記者會。

何志偉說，揮別了2020年，台灣還可以維持日常生活，帶著家人出門，但全世界有將近200萬人因為這場疫情喪命，有更多人因為這場疫情不能出門必須在家隔離，這當中也包含我們的僑胞。建議台灣可將台灣的食品物資寄給海外國人，一起分享台灣的人情味。

林金益說，這個活動可以把台灣的好東西推廣出去，也能照顧到我們海外的僑胞，而這些東西是Door to door的送到海外僑胞手上，裡面不只是食物，更是台灣的感情，台灣的愛心。

江明信建議，將這些台灣商品寄給美國政要，讓台灣的美食在疫情中能夠站上世界的舞台，為台灣進行最溫暖的外交。楊禮朱表示，離家越遠，越發現台灣產品的美味，有海外僑胞收到看到豆腐乳、台灣鹽巴眼淚就掉下來了。這個活動未來會繼續做，也希望這樣拋磚引玉的動作，讓各界都來參加這個來自台灣的問候活動。

僑委會、外交部、陸委會、農委會則表示，支持這樣雪中送炭的活動，未來可以有更多的合作，希望透過這樣的平台可以把台灣商品送出去，把人情味送出去。

(中時 )