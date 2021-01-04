板橋民生路、中山路口地下自來水管破裂，今出動潛水夫進行全面檢查。（王揚傑攝）

新北市板橋區民生路、中山路1日晚間發生自來水管線破裂漏水，造成道路封閉及周圍約1.5萬戶超過2萬人供水受影響。經連日搶修，昨（3）日下午已由潛水夫找出疑似漏水點，以水中焊接方式修復，經測試壓力正常。自來水公司表示，今天持續請潛水夫下潛檢查有無其他滲漏處，預計最快明天清晨前回填路面。

自來水公司第12區管理處處長邱憲龍表示，昨天下午3時許，經潛水夫下潛搜尋滲漏點，在推進管與傳統埋設管銜接處發現鏽蝕導致出現裂縫，隨即進行水中焊接，昨晚已經修復。

邱憲龍說，為求一勞永逸，今天上午再度出動潛水夫全面檢查有無其他細小滲漏，檢查完畢再進行壓力測試，若一切正常，預計明天清晨前回填路面。

新北市交通局表示，由於民生路、中山路口地下自來水管破裂搶修工程持續進行，今天清晨5點先開放民生路一段往中和方向外側車道通行；另對向的內側車道提供下民生陸橋往中和方向車輛的調撥車道，請用路人遵守現場員警和義交指揮。

(中時 )