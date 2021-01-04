威鋒(6756)USB 4蓄勢待發，將扮演長線重要成長動能，今年首個交易日即攻上漲停價261.5元鎖住，威盛(2388)更是母以子貴，早盤後即攻上漲停鎖住。

威鋒為全球獨特兼具完整USB高速傳輸、USB Type-C及USB PD相關技術布局的控制晶片領導廠商，隨著英特爾等大廠陸續推出可支援USB4的處理器平台，加上蘋果推出的M1 SOC也支援USB4，預期今年起各大廠商將陸續推出可支援USB4規格的電子產品，將成為威鋒今年重要成動能。

另外，因為預估運算與通訊產品在2022年前也將有半數以上搭載至少一個USB-C接口，預期到2024年間，整體Type-C接口出貨量將達30%以上的年複合成長率，威鋒也將受惠。

威鋒目前USB 4在驗證階段，預計今年下半年可以量產，會先從在Device開始，但因為還需要廠商驗證等過程，預計正式出貨會落在明年第四季，要看到明顯的量可能要到2022年。

威盛持股威鋒58.9%，為威鋒最大股東，故今股價同步母以子貴，攻上漲停鎖住。

(時報資訊)