真理大學台灣文學資料館1997年設立至今收藏許多台灣經典文學資料，館藏豐富，不料已故作家鍾肇政之子鍾延威日前控訴，校方去年底無預警換鎖封館，讓82歲的榮譽館長張良澤被拒於門外，校方更稱張「連學校職員都不是」，批校長陳奇銘使用不文明手段，應公開說明原因並道歉；封館此舉也引發台灣文學界一片譁然。

真理大學無預警將台灣文學資料館封館換鎖，讓82歲的榮譽館長張良澤被拒於門外，引發學界譁然。（圖／翻攝自鍾延威臉書）

鍾延威在臉書表示，真理大學於1997年設立台灣文學資料館，2009年由張良澤出任名譽長，張從此幾乎以館為家，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集，「先父鍾肇政便曾不止一次讚譽良澤教授是台灣文學史料收藏第一人，對建構台灣文學的功勞無人能出其右。」不過12月1日真理大學校本部2名圖書館館員到館內，對張良澤說要把館內所有圖書及館藏搬回台北校區。

真理大學無預警將台灣文學資料館封館換鎖，讓82歲的榮譽館長張良澤被拒於門外，引發學界譁然。（圖／翻攝自鍾延威臉書）

張良澤當下感到錯愕，強調館藏可以搬，但其它史料文獻是他花半生蒐購來的，還有很多手稿都是作家或作家後人寄存，不是學校財產不能搬，該館員說要回學校請示上級後，過幾天校方竟在無預警之下，突然把館內大門的門鎖換掉，且鑰匙放在麻豆校區行政處，張良澤必須每天「借」鑰匙才能進入研究室，傍晚離開時交回鑰匙。

真理大學無預警將台灣文學資料館封館換鎖，讓82歲的榮譽館長被拒於門外，引法學界譁然。（圖／翻攝自鍾延威臉書）

張良澤擔心校方再次「突襲」，也開始整理收藏、移往他處，並通知寄存手稿的作家或家人，把手稿取回，果真校方在12月29日二度換鎖，並把鑰匙帶回台北，導致張被拒於門外，他不能取回他自己的東西，進行中的工作也被迫中斷。他向校方說要拿私人物品，受邀演講的講義也在館內，希望校方開門讓他進去，但始終沒下文。

真理大學無預警將台灣文學資料館封館換鎖，讓82歲的榮譽館長張良澤被拒於門外，引發學界譁然。（圖／翻攝自鍾延威臉書）

鍾延威說，真理大學麻豆校區閒置已久，校方要將文學資料館遷回台北校區，自有校方考量，但手法太過粗暴，尤其兩名館員曾轉述校長陳奇銘說法「只要是館內的東西，都是學校的。」還要張良澤拿出證據哪些是個人收藏；作家寄存的手稿，也要作家或後代提出證明，否則學校要全部搬走。

鍾延威說，張良澤教授今天遭受的，已不是他個人的屈辱打壓，而是對整個台灣文學界的屈辱打壓，校長陳奇銘有必要公開說明決策始末，說明非要以這麼不文明手段對待張，並向他道歉，而教育部、文化部也請關心一下。作家陳芳明也說，真理大學如此沒有真理，甚至最基本的文明也不如，公開譴責校方，認為校方應對外公開道歉，「台灣所有獻身教育工作者，也都站出來為張良澤聲援。」

據《自由時報》報導，真理大學校長陳奇銘指出，82歲的張良澤雖曾任台灣文學資料館館長，但已在65歲屆齡退休，確實不屬於真理大學教職員；因為目前正在盤點館藏產權，但張一直不願意配合，才會換鎖因應；此外，張良澤退休後就已卸除館長職務，校方也從未將其列為「榮譽館長」。

(中時新聞網)