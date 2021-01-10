張良澤赴中央大學參加鍾肇政學術研討會，談及真理大學台文館風波。(呂筱蟬攝)

真理大學台灣文學資料館無預警換鎖，拒台文學者張良澤於門外，引發文壇譁然，張良澤10日赴中央大學演講，他否認校方相約會晤的說法，並說最關心的還是台文館的未來，如今有關已故客家大老鍾肇政的講義全被鎖在館內，畢生心血付諸流水，11日將在台南召開記者會說明。

鍾肇政之子鍾延威8日在臉書發文，揭露真理大學無預警更換台文館門鎖，拒張良澤於門外，掀起風波。真理大學9日指出，校長陳奇銘與張良澤原相約在台南碰面，但張良澤未接電話導致碰面破局，會持續連繫溝通。

張良澤則說，9日接獲校方代表來電陳奇銘準備南下，詢問他是否有意願碰面，但當時他要赴桃園為中大的演講做準備只好作罷，校方代表說另行通知時間，未料就看見碰面破局的新聞。

他表示，鍾肇政的墨寶、信件已有幾十年歷史，若未妥善保存，很擔心紙質腐爛，才會趕快通知鍾延威移置這些文物，他也自嘲從未受過如此關注，但談到台文館的未來只擔心珍貴文物去留，也說鍾肇政當年「借放」在台文館的鎮館之寶不是捐贈給學校，是寄存給大家參觀、利用的。

張良澤指出，其實他每天心都很不安，真理大學麻豆校區已經沒有學生，學校經營有困難，「那這個館以後怎麼辦？」雖然自己是名譽館長，但只是一個沒有權力的無薪義工，只能等校方指示。

(中時 )