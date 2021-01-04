元旦假期傳出在國家級重要溼地慈湖一帶，遊客燃放鞭炮驚嚇鸕鶿取樂。（圖/翻攝自爆怨公社）

鸕鶿是金門冬季天空的主角，每年數以萬計北來作客，晨曦時分結隊出海捕魚，落日餘暉再踏浪而歸，蔚為世界級生態景觀。但元旦假期卻傳出遊客在國家級重要溼地慈湖一帶，燃放鞭炮嬉鬧驚嚇取樂。金管處今天表示，此舉已涉違反國家公園法，最高可處新臺幣1萬5000元以下罰鍰，將與警察隊加強巡查及取締。

元旦假期傳出在國家級重要溼地慈湖一帶，遊客燃放鞭炮驚嚇鸕鶿取樂。(影片取自爆怨公社)

金門慈湖面積廣達118公頃，是當地唯一國家級重要溼地，生態資源十分豐富，一直是冬候鳥鸕鶿南下度冬的主要棲地，每年冬季都吸引大批遊客前來。

警方在候鳥季節加強巡邏，取締騷擾野生動物的不當行為。（李金生攝）

金管處副處長鄭瑞昌強調，慈湖是國家級重要溼地，期待民眾協力建立友善生態環境。（李金生攝）

金管處副處長鄭瑞昌表示，放鞭炮嚇鳥已涉違反國家公園法，最高可處新臺幣1萬5000元以下罰鍰（李金生攝）

但元旦假期傳出10餘名男、女遊客在湖畔觀景平台一帶，燃放沖天炮驚擾牠們，現場嘻嘻哈哈笑成一團。其它遊客看不下去，錄影在社群網站貼文，引來網友一陣撻伐，批評吃飽撐著，破壞金門觀光形象，作法非常要不得。

也有民眾表示，警方在金管處配置警察隊，平日就應加強園區巡邏，特別是冬季大批候鳥過境，更應強化取締不當行為，做好生態維護工作，讓大自然朋友可以安心在金門作客，放任遊客胡搞瞎搞，只會破壞金門的觀光形象，玷汙「鳥類天堂」的美名。

金管處說明，鸕鶿在每年10月陸續抵達金門度冬，是東亞地區目前最大的鸕鶿度冬族群，也是金門生態旅遊及生物多樣性保育的關注物種，包括慈湖、陽明湖、西湖都是牠們主要的夜棲地，希望金門鄉親與遊客都能發揮公民素養，攜手維護自然資源和景觀，共同建立友善生態環境。

(中時 )