商報研究所(HRI)預估，在經濟好轉之前，德國冬季將進入新的衰退，而要達到疫情前的水準，要等到2023年初。

在數月之前人們還樂觀的預估，第二波疫情席捲德國之後，德國將迅速從這一波疫情中復甦和恢復，德國似乎被讚稱為歐洲經濟成長的火車頭。

目前2020年已過，有一點確定的是，一個新的技術性衰退是不可避免的。如果當總體經濟連續兩季進入萎縮，人們就會正視這一點。

商報(Handelsblatt)旗下經濟研究所的調查，提出新的景氣預測，認為不僅去年第四季會衰退，今年第一季亦然，此將符合衰退的要件。

今年第一季的經濟產出應該會低於疫情前水準約4%，來到2016年初的水平，而2020年經濟的衰退幅度將會比2009年金融風暴時稍微少一些。

HRI主管Ruerup表示，在傳染病真正被克服之前，復甦不會像之前所設想的逐步復甦那麼簡單。

HRI預測，德國2020年經濟產出將萎縮5.6%，在2021年將為成長3.3%，而2022年成長約2%；由於後來補上的效果影響，這些將高於長期的成長趨勢。HRI也較其他的景氣預測機構謹慎，例如德國政府預測2021年經濟成長4.4%。

(時報資訊)