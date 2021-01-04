盛唐及九褔中醫診所不當醫療致患者鉛中毒，去年12月3日經地檢署依違反藥事法及刑法起訴，台中市政府衛生局参酌起訴書內容及行政調查結果，考量2家中醫診所造成多達40位患者人體健康危害；4日再依違反醫療法第108條第6款規定，分別處盛唐及九褔中醫診所50萬及30萬元罰鍰，並勒令停業3個月處分。

市府指出，截至目前，血中鉛中毒人數已達計40人(盛唐28人、九褔12人)，原2家診所自行申請停業至今年1月5日，衛生局今依違反醫療法第108條第6款從事危害人體健康等不正當業務規定，勒令停業至今年4月5日。

市府表示，衛生局依醫師法第25條第1款「業務上重大或重複發生過失行為」及第4款「執行業務違背醫學倫理」，將呂0明醫師及洪0宏醫師移付懲戒，屆時將由醫懲會委員合議做出決定，最重將面臨「廢止醫師證書｣處分。

市府強調，為守護市民健康，將持續加強中醫診所、中藥販賣業者或藥商稽查抽驗，嚴懲不法，以維護醫療品質。

(中時 )