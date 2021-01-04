新型冠狀病毒受全球矚目，大家留心防疫，不過，腸病毒卻悄悄出現且有上升趨勢。豐原醫院日前收治9個月大男嬰，膝蓋出現細細小小的疹子，且托嬰中心尚有其他小朋友感染腸病毒，還好家長警覺帶至醫院就醫。

兒童感染科醫師馬瑞杉表示，現在雖然已進入冬天，最近小朋友罹患腸病毒的狀況有上升趨勢。一名9個月大男嬰，膝蓋上出現細細小小、不太明顯的疹子，以及有驚嚇反應，且所在的托嬰中心還有其他小朋友感染腸病毒，還好家長警覺帶至醫院就醫。

豐原醫院指出，腸病毒一年四季都有，不會只在夏天才出現，像腸病毒71型疹子數量小又少，不容易察覺，不像腸病毒典型的足口病會出現細細小小的疹子，分布在手、腳、膝蓋等地方，其他類型的腸病毒疹子也會偏小、偏細。

馬瑞杉指出，常見的腸病毒常見為手足口病和疱疹型咽峽炎腸病毒，傳染途徑為飛沫傳染、糞口傳染，即將進入年節，預防腸病毒最有效的方法是勤洗手，進出公共場所戴口罩，避免接觸患有腸病毒的病童，環境可用稀釋後的漂白水擦拭。

豐原醫院表示，家長一旦發現小朋友食慾變差、發燒，沒其他呼吸道症狀，還是要到醫院就醫，減少病況變嚴重情形發生。

(中時 )