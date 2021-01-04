市售的有色口罩可能有致癌的危機。經濟部標檢局表示，民眾所關心市售口罩是否含有偶氮染料，即日起啟動市購檢測計畫，規劃實體店面、大賣場、網路平台市購70多款品牌，進行禁止使用偶氮色料、游離甲醛的檢測，預計2星期之內公布結果。

標檢局表示，調查的對象以非醫療口罩、防塵類的口罩為主要目標。現在防塵口罩非屬強制檢驗的標的，但是業者有製造、販售輸入致消費者生命健康安全危害疑慮的商品，可要求下架、回收改正，如果逾期未依規定持續販售，會依照消保法6萬元以上150萬元。醫用口罩的部分則是由衛福部食藥署檢測。

標檢局表示，檢測也會了解違規案件是個案問題還是通案的問題，如果是通案的問題，就會考慮就會強制檢驗。標檢局表示，實體通路的口罩市購較為容易，所以有機會可以在2星期內公布檢測結果，至於網路通路則有時間上限制，就要視購買情形而定。

(中時 )