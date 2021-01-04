高等法院台中分院法官廖健男十分熱愛攝影，亦長年擔任攝影家手札網站評審，亦常四處受邀演講，除了生活法學常識等主題，更常應邀傳授攝影技巧，此次獲邀至彰化地院舉辦個人攝影作品展，並將於5日上午10時舉辦開幕茶會。

「一方畫影」─廖健男（Liao Jannan）攝影展，展期自2021年1月5日至6月30日止；地點在彰化地方法院1樓藝廊，總計將展出廖健男近年攝影作品約60張。

廖健男，輔仁大學法律研究所畢業，曾任臺灣南投地方法院法官、現任臺灣高等法院臺中分院法官，擔任刑事審判事務。1999年開始涉獵攝影，對方形構圖情有獨鍾。

2004年曾以「虹映明潭」獲臺灣采風攝影賽佳作；2014年以「椒展」獲ippawards國際iphone攝影比賽食物類第2名，同時並有其他3張作品入選佳作，隔年2015年再以2張作品入選佳作。作品內容從風景轉向寫意，希望能表達如畫、如詩之境界。

(中時 )