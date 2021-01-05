一名女網友在網路上控訴男友的媽媽要求，男友與她在性行為時，床旁邊需要放著「阿公的神主牌」，對方還不讓男友問原因，但她猜想是因為男友阿公當初就是在性行為時意外過世，所以對方家族認為，後輩子孫在性行為時有「阿公看著」，應該可以保佑過程平安無事，有網友就笑稱「人在做，爺在看」。

該女網友在論壇「zuvio校園」上貼文指出，她每次與男友在做性行為時，床旁邊都要放祖先牌位，每次在做的過程都讓她感覺好像有人正在看，「讓我覺得有點毛毛的」，她某次忍不住詢問男友，男友說這次他媽媽要求的，男友媽媽說「做愛沒關係，這是男女必經過程，但你一定要記得，做的時候一定要把阿公的牌位放在旁邊。」

男友媽媽堅持性行為時，床邊要放「阿公神主牌」，讓女友相當崩潰。（翻攝自「zuvio校園」）

該女網友說，男友的媽媽不讓男友問為什麼，只是要求造做就好，而她認為最可能的原因是男友的阿公先前在性行為的過程中過世，導致男友家族認為後代子孫在性行為時，必須要有阿公的祖先牌位在旁邊，「讓他保佑孫子」。文章一出，就有網友就開玩笑地說「人在做，爺在看」。

(中時新聞網)