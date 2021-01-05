迎接全新的2021年，許多人都希望在今年能揮別霉運，越來越順遂。不過大家可能會很好奇，新的一年自己在哪方面的運勢會比較旺？塔羅牌專家奧斯老師分享一個簡單的占卜，選一張牌即可看出你在2021年的好運會落在哪裡，一定要好好把握難得的運氣，把今年過得更精采！

憑直覺選一張牌，看看下面的牌意解析吧！（圖／AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜）

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選擇到這張牌的朋友，2021年有望開啟貴人運，這張牌代表貴人以及協助，相信在2020年的你，許多問題都是一個人努力面對，有時還會因為莫名奇妙的建議繞了一大圈，發現自己白費力氣，這樣的狀況在2021年將會減少許多。這張牌另外代表長輩或前輩，所以在2021遇到事情或是問題時，不要又一個人悶著處理，可向稍長於你的前輩請教，將獲得很大的幫助！

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選擇到這張牌的朋友，2021年好運將開在偏財運，這牌面代表的是金錢收入或是投資理財回饋，所以在今年你的投資理財運勢會相當可觀，你的投資理財運勢將落在2月到6月，如果一直以來有在觀望投資的朋友，或是對某投資標的做功課相當久的朋友，可抓緊時機趕快入場，而在金錢上的回饋則落在下半年的時間，所以2月到6月將是你適合進場布局投資的時間點，在下半年獲得回報，要好好保握囉！

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選擇到這張牌的朋友，2021好運將開在桃花運，尤其是單身者桃花將開低走高，隨著時序往下半年前進，有機會在今年結束單身。奧斯老師提醒桃花將來自親朋友好友，所以在上半年建議你多參加親朋好友的聚會，遇到親友介紹的對象也可以多多赴約，下半年將有機會進入穩定的關係中。

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選擇到這張牌的朋友，2021好運將開在人際關係，有機會交到許多不錯的朋友，為你的人生增添精采，而且特別的是，這些朋友甚至能夠在遇到問題或是迷惘時，給你許多幫助，讓生活更加順利。另外奧斯老師提醒，2021年受到良好人際關係的影響，情緒狀況也將轉好，過往的人生問題及難關有機會受到新朋友的幫助，帶著你走出低迷，一掃過去的迷惘，建議要好好把握囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)