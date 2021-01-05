阿里巴巴創辦人、電子商務大亨馬雲去年10月底公開抨擊中國大陸金融監管制度落後，只會管、不懂監，不僅導致11月旗下螞蟻集團股票上市被喊停，他也已2個多月沒公開露面，引發英國媒體熱議。但馬雲也是中共黨員，不論是中央紀律委員會或浙江省單位均無他遭立案調查、或遭開除黨籍處分紀錄，目前所有媒體報導都只是揣測階段。

馬雲微博、推特最近1次發文都是批評監管制度前、去年10月中旬，他所創辦的實境秀節目《非洲創業者》決賽圈評審團中也沒有他身影。去年11月第2屆決賽，由與他共同創辦阿里巴巴的多年親信、前螞蟻金服董事長彭蕾接替，當時官方給出理由是行程安排衝突所以不克參與。

這些異常跡象都引發英國媒體關注。《每日郵報》(Daily Mail)指，馬雲從公眾視線徹底消失，考慮到他從前極為高調，這種突然變化更引人矚目。《每日電訊報》(Daily Telegraph)、《獨立報》(The Independent)都指馬雲「下落不明」，小報《太陽報》(The Sun)稱北京當局一向嚴厲對付敢唱反調的異議者。

質報《泰晤士報》(The Times)與美國《華爾街日報》(The Wall Street Journal)並未特別關注馬雲個人行蹤，但是指出從中止螞蟻上市、加強對阿里巴巴反壟斷調查、處分，都顯示當局有意縮小馬雲商業帝國規模。

(中時新聞網)