美國有線電視新聞網(CNN)日報導，美國總統當選人拜登11日將提名伯恩斯(William Burns)，出任中央情報局(CIA)局長一職，負責後川普時代的美國情報工作。伯恩斯為美國外交退役老兵，自雷根時期就待在外交體系，並曾在歐巴馬時期擔任副國務卿一職，而這將是CIA局長首次出身於國務院。

拜登聲明稿指出，「隨著他成為我們下一任的CIA局長，美國民眾得以安然入夢」。「伯恩斯是非常傑出的外交官，在全球舞台擁有數十年的外交經歷，能確保我們人民與國家的安全」。「他跟我有一樣的信念，即情報必須去政治化，而為我們國家服務並提供情報的專業人員，值得我們的感激與尊敬」。

CNN表示，如果提名獲得國會認可，這將是CIA歷史中，首位領導生涯經歷全都來自國務院。其吸引拜登之處，除豐富的外交經驗外，伯恩斯也被看好在後川普時代重建情報體系的威信。此外，伯恩斯能擊敗其他擁有正式且豐富的情報經驗人選，與他同俄國打交道過有關。

伯恩斯目前擔任卡內基國際和平基金會的會長，過去30多年來歷任各個外交職務，包括歐巴馬時期的副國務卿、柯林頓時期的約旦大使、小布希時期擔任俄國大使。

由於長期身處外交前線，讓他不論是對俄國事務、中東和平談判、伊朗核協議等議題，都有豐富經驗；不過，考量到他對中國大陸事務較為陌生，恐成為其未來籌組團隊時需補強之處。

(中時新聞網)