中國、澳洲貿易僵局還要多久？右翼澳洲總理莫里森(Scott Morrison)在盟友、美國總統川普(Donald Trump)敗選後雖軟化對北京態度，但從中方連續出手管制澳洲產品來看，似乎是澳洲不換領導人就不罷手。如此一來，僵局可能要持續到2025年，因為澳媒傳出莫里森想利用應對疫情得宜有利態勢，提前1年大選，目前民意調查顯示，他應能連任。

澳洲採取英系內閣制，政府實際首腦總理和閣員都須有議員身分，其中總理通常是眾議員(參議員史上僅1例)，而眾議院3年改選1次(同時改選部分席次參議員)。2019年上任莫里森曾於去年10月表示會做完完整任期，但澳洲媒體、執政的自由黨為首右翼保守派聯盟和最大在野黨工黨議員都認為，莫里森不會錯過個人聲望大幅領先工黨領袖艾班尼斯(Anthony Albanese)機會。

雖然右翼聯盟有不少醜聞，莫里森外交上未估計貿易受打擊程度就強勢對北京採取鷹派損失，其防疫對策仍然獲肯定，疫情爆發迄今共28504例確診、909人病故，在西方世界都算是前段模範生表現。重要的是，儘管執政聯盟與工黨支持率約是五五波，但莫里森個人支持度領先艾班尼斯幅度近30%。

自由黨1990年代黨魁、經濟學家休森(John Hewson)分析：「莫里森今年選會很有把握，但如期在明年選的話，他可能面臨更多因為疫情導致經濟衰退的指責，各種政府現在提供的津貼會用完或減少。」

澳洲去年財政赤字達1980億澳元，主要用於疫情期間短期救濟，聯邦政府預計所有澳洲人可在今年底前完成疫苗接種，失業率在3月達峰值7.5%，然後會逐步下滑，明年6月在6.25%左右。

但是休森認為這些都是太樂觀的假設，而這些假設正使莫里森不斷製造問題，政府投入刺激經濟的預算，在就業上也還沒反映出來，卻讓工黨有機會在老人照護、托兒、教育等領域有更多資金來表現，因此選舉越往後拖，莫里森會越不利。

根據澳洲法律，眾議員任期是由第1次開會起算3年，任期結束後滿2個月之前必須選出下一屆，不過沒有任期保障制，在規定之前任何時間舉行選舉都可以，理論上甚至任期內第1次會開完就可以改選。

休森12月針對中澳交惡，曾投書呼籲莫里森應該從理解價值觀不同的中國體制開始，並稱澳洲近幾任政府都沒有注意到中國經濟崛起重要性，澳洲可以在養老、應對汙染和氣候變遷、打擊貪腐等方面幫助北京，而不是試著去改變中國現行政治體制，並稱雙方決裂並不明智，因為中、澳都需要彼此。

(中時新聞網)