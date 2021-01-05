證交所董事長許璋瑤指出，去年證交所可望賺60億元，每股獲利（EPS）逾7～8元，預估配息約在4元上下，三創歷史新高。

許璋瑤表示，證交所自結去年前11月獲利已達50.3億元，EPS為6.9元，接近7元水準，主要受惠於台股成交量能創高，日均值達2,000億元新高，另有轉投期交所、台網、101大樓及集保等挹注23億元，預估12月台股量能大幅擴增，獲利至少有6億～7億元，更樂觀上看60億元，EPS超過7元。

(工商 )