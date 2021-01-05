證交所去年每股賺逾7～8元 歷史新高 13:592021/01/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所董事長許璋瑤指出，去年證交所可望賺60億元，每股獲利（EPS）逾7～8元，預估配息約在4元上下，三創歷史新高。 許璋瑤表示，證交所自結去年前11月獲利已達50.3億元，EPS為6.9元，接近7元水準，主要受惠於台股成交量能創高，日均值達2,000億元新高，另有轉投期交所、台網、101大樓及集保等挹注23億元，預估12月台股量能大幅擴增，獲利至少有6億～7億元，更樂觀上看60億元，EPS超過7元。 六都房屋交易25萬棟 飆7年新高 杭特 2020全年虧損有望改善 (工商 ) #證交所 #EPS #許璋瑤 #獲利 #每股賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台通 擁5G基建股價創高 04:102021/01/05 證券．權證 台彩5款新刮刮樂 逾百萬獎項數量史上最多 11:452021/01/05 生活 《傳產》2020年六都移轉25萬棟 創下7年新高 07:442021/01/05 財經 強! 新台幣攻破28.5元 創23年半新高 04:102021/01/05 財經要聞 分紅有望 勞動基金去年估賺4千億 04:102021/01/05 財經要聞 《半導體》矽格上季、去年營收齊締新猷 今年續看旺 10:002021/01/05 財經 晶電打掉呆帳 富采拚上市即獲利 04:102021/01/05 財經要聞 1分鐘讀財經》股市牛氣沖天 勞動基金去年估賺4000億 08:132021/01/05 財經 許璋瑤：零股交易帶動雙王股東人數激增 12:502021/01/05 財經 許璋瑤：今年首波創新板家數目標5家 13:192021/01/05 財經 雷軍 兌現小米IPO賺一倍承諾 04:102021/01/05 全球財經 財經熱門新聞 詭異！馬雲被失蹤2個月 國際媒體急找他 - 要聞 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 3大外資喊升 台積電目標價衝到新境界 - 財經 - 工商 比特幣一度急崩近4000美元原因曝光 美政府公告成殺手 - 財經 最後一盤甩尾！台積攻542元天價 台股收盤直衝15000點 - 要聞 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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