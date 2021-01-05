證交所表示，富采投控（3714）普通股將於6日上市，晶電（2448）及隆達（3698）普通股則於同日終止上市。 證交所表示，晶電及隆達依據企業併購法規定轉換為富采投控，所轉換之富采投控普通股計6億8,595萬2,710股，於股份轉換基準日1月6日上市。

晶電及隆達於109年8月7日股東臨時會決議以晶電普通股1股，換發富采投控普通股0.5股，及隆達普通股1股，換發富采投控普通股0.275股，原晶電及隆達之上市有價證券於同日終止上市。

(工商 )