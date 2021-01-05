晶電及隆達下市 富采投控6日上市 17:312021/01/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，富采投控（3714）普通股將於6日上市，晶電（2448）及隆達（3698）普通股則於同日終止上市。 證交所表示，晶電及隆達依據企業併購法規定轉換為富采投控，所轉換之富采投控普通股計6億8,595萬2,710股，於股份轉換基準日1月6日上市。 晶電及隆達於109年8月7日股東臨時會決議以晶電普通股1股，換發富采投控普通股0.5股，及隆達普通股1股，換發富采投控普通股0.275股，原晶電及隆達之上市有價證券於同日終止上市。 《類股》富采明上市 億光挾Mini LED閃亮 富采掛牌前夕 晶電拉喜炮 (工商 ) #富采投控 #晶電 #隆達 #普通股 #日上市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》台股爆次天量 萬五到手 14:322021/01/05 財經 《港股》電信股領攻 恆指揚升0.64％ 16:482021/01/05 財經 今日股市備忘錄 04:102021/01/05 證券．權證 陸三大電信ADS 進入下市程序 中移動盤中挫逾4％ 04:102021/01/05 全球財經 台積電、鴻海領漲 台股守穩14900點關卡 09:112021/01/05 財經 晶電打掉呆帳 富采拚上市即獲利 04:102021/01/05 財經要聞 《晨間解盤》日KD入超買區 提防震盪(日盛投顧提供) 09:302021/01/05 財經 《台北股市》台灣全市場、半導體指數 發布首日漲1.19％、1.74％ 07:452021/01/05 財經 《國際產業》Airbnb股價翻漲 華爾街看上檔有限 16:142021/01/05 財經 上櫃及興櫃公司110年股東常會日期事前登記各達95.65％、92.89％ 14:512021/01/05 財經 大咖搶 台積聯電擺尾 台股破萬五創新高 14:222021/01/05 財經 財經熱門新聞 被川普賜死後 華為業務大縮水？ 任正非一句話回應 - 財經 台塑越鋼20億美元聯貸 大爆棚 - 財經要聞 - 工商時報 布局半導體 鴻海火力全開 - 財經要聞 - 工商時報 外資去年狂賣6千億認錯 散戶進場注意5顆星股票 - 財經 價格瘋漲！ 印度組織喊鐵礦石禁出口 陸卻沒在怕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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