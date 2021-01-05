與全球大多領域一樣，2020年對於藝術市場而言亦是史無前例的一年，新冠疫情使得展覽、拍賣生態有別以往，根據全球最大藝術電商Artsy的報告指出，去年藝術品市場轉向線上活動比例大幅提高，且潮流、街頭藝術家KAWS、班克斯為線上最熱門藝術家。

根據Artsy的報告，上半年全球畫廊的銷售額下降了36％，同期佳士得、蘇富比的拍賣銷售額也下降了49％。Hiscox在線藝術品交易報告的最新一期指出，接受調查的藝術品購買者中有67％在3月至9月之間在線購買了藝術品，高於2019年的44％。而Artsy的數據也反映了與2019年同期相比，該平台今年每個季度的電子商務購買量都在增加。在第二季尤其因疫情嚴重性更為明顯，使用Artsy購買藝術品的金額增加了136.3％。

藝術消費習慣改變，對於創作者和作品的需求又如何展現？Artsy去年被購買量最多的藝術家分別是KAWS、班克斯、安迪．沃荷、達米恩．赫斯特及村上隆，且就詢問度而言，則KAWS的作品詢問度比排名第二的班克斯，大幅領先了22.4％，然而以《氣球女孩》聞名，且曾於2018年自導自演，在拍賣會落槌同時作品自我銷毀的班克斯，藝術品查詢數量猛增29.3％。

再者，詢問度最高的20位藝術家中，有19位都是男性，唯一的女性是草間彌生，對她的查詢數量增長20.1％，而查詢度增長最多的黑馬則是近年受時尚圈寵愛的美國藝術家丹尼爾．阿沙姆，去年才與寶可夢公司合作個展《穿越時空之東京遺物》，而他與Dior發表秀的合作更是另他爆紅，被譽為跨界能量強壓前輩村上隆。阿沙姆以水晶鑲嵌樹脂等材料，創造出如考古出土的未來雕塑聞名，去年在Artsy上詢問度猛增69.6％。

(旺報 )