興櫃遊戲營運商真好玩（8491）武俠大作《九州幻想M》近期推出後，搶占雙平台下載亞軍寶座，預計將於1月在韓國正式推出。除此之外，真好玩積極搶占遊戲市場版圖，繼《九州幻想M》後再推冒險卡牌RPG《超英雄特攻》，日前也開跑事前預約活動上線，搶攻寒假商機。

真好玩尚未公布12月營收，11月營收0.73億元，月減0.3％，年減12.76％，主要是因為新作《九州幻想M》於11月25日正式推出，僅貢獻6天營收，才導致整體11月營收表現與前月持平。

《九州幻想M》為《那一劍江湖》遊戲開發商旗下最新3D武俠大作，為MMORPG作品，推出後拿下Google Play與APP Store雙平台下載排行第二名，於營收表現上，也擠入Google Play營收排行前17名、APP Store營收排行前15名的成績。真好玩表示，目前與原廠持續溝通中，未來將推出更多內容，並於2021年1月正式在韓國推出。

真好玩為興櫃股，目前僅公布半年報，2020年上半年營業毛利為2.02億元，稅後淨利小幅虧損210萬元，每股虧損0.08元。上半年因既有產品動能不足，未有新作挹注營收，加上手遊《天啟紀元》行銷費的認列，致使整體稅後呈現淨損。

以2021年第一季的動能來看，真好玩《九州幻想M》將進軍韓國遊戲市場，過去真好玩在韓國有豐富的營運經驗，預期遊戲推出後將可為營收帶來新動能。此外，真好玩也將在台港澳市場，推出新作冒險卡牌RPG《超英雄特攻》，該遊戲為美式動畫風格的冒險卡牌RPG，以美式動畫風格為主打，日前也同步推出事前預約活動，搶攻遊戲族群寒假商機。

(工商 )