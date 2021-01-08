由柯震東、王淨、宋芸樺主演的奇幻大片《月老》（前名《壽司店傳奇》）將在2021年暑假檔期7月上映，不僅卡司陣容超強大，同時也是九把刀睽違4年，再度端出改編自他的同名原著小說自編自導之作，雖然目前還在緊鑼密鼓地後製中，但是九把刀也對於《月老》即將問世感到非常興奮。

從2019年初的劇本發展，到2021年還在特效地獄輪迴之中，九把刀分享想要拍攝《月老》的原因，「之前會害怕人死之後失去意識，然後對這個世界沒有感覺，也不確定靈魂是否真實存在，如果不存在是否所有的事情和記憶都歸零了？我在20年前寫的《月老》提供了每個人不同的世界觀，然後在陰間提供了一個可以累積陰德的神職選項，這樣就讓這個不敢碰觸的議題有了出口」。

電影《月老》官方前導預告｜Till We Meet Again Official Teaser Trailer｜2021年暑假

前導預告片中，可以看出有許多驚人的特效技術，完全出自台灣的特效團隊之手，將《月老》中的地府與人間的奇幻場面展現出磅礡氣勢。除了3位主演柯震東、王淨、宋芸樺外，還隱藏了許多重量級演員，他們都在片中有相當精彩的演出。也有不少網友激動敲碗「在原著中與排氣管結紅線的橋段」，九把刀也語帶神秘地表示要等待上映才會揭曉。

《月老》故事描述慘遭雷擊慘死的阿綸來到陰間，對生前記憶一片空白，被迫做出選擇，是要投胎轉世，還是擔任神職月老？但世間愛情這麼多，你以為月老只有一個嗎？陰間的月老集團正在徵招，阿綸就此加入月老新鮮人集團，穿梭在人間與地府之間。見證了許多人與人的相愛與牽絆，阿綸自己該如何找回記憶，並找回他自己的命中註定。

(中時 )