彰化火車站人行陸橋兩側設置的電梯，提供行動不便者使用，但卻有許多民眾貪圖方便濫用，甚至連腳踏車、電動自行車都一起進電梯，負責維護管理的彰化市公所，今年有意制定法規研擬機動取締開罰。（謝瓊雲攝）

彰化火車站人行陸橋兩側設置的電梯，提供行動不便者使用，但卻有許多民眾貪圖方便濫用，甚至連腳踏車、電動自行車都一起進電梯，負責維護管理的彰化市公所，今年有意制定法規研擬機動取締開罰。（謝瓊雲攝）

彰化火車站跨站陸橋設置身障電梯，方便孕婦、老人及身障者等行動不便人士搭乘，近日有市民網友貼文，指不少民眾貪圖方便搶搭，甚至連電動自行車、腳踏車都一起進去，造成電梯故障率增加，彰化市長林世賢呼籲民眾要有公德心，今年也將研擬訂定法令，據以取締開罰。

彰化火車站去年進行內外部重新整修，煥然一新，預計農曆年前舉辦揭牌啟用儀式，而連接前後站的人行陸橋，由彰化縣政府斥資8500萬元興建，2011年6月完工後，因前後站兩側電梯使用頻繁，龐大電費造成負擔，經鐵路局、縣府和市公所協商，最後由彰化市公所出面認養、負擔電費支出，並負責維護管理。

彰化火車站一直沒有後站出入口，搭乘火車通勤民眾須透過陸橋到前後站進出，若徒步走陸橋樓梯再走往另一側，約需時5分鐘，記者實際走訪，發現不少民眾因搬運重物、提行李選擇搭電梯省力，也見到有民眾騎著自行車從無障礙坡道到達電梯口，搭乘電梯後悠哉騎著腳踏車在天橋上到對側電梯，快速抵達後站辭修路。

彰化市長林世賢表示，身障電梯使用頻繁，每月電費開銷至少2萬元，加上民眾連電動車輛都騎進電梯，也因而增加電梯故障損壞率，修不勝修，一年故障維修頻率10多次，幾乎每月都會故障叫修，每年維修費用10多萬元，故障停用期間更造成有需要者的不便。

林世賢痛批，陸橋兩側電梯明明都有張貼中文公告、圖示，清楚告知使用限制，不料卻仍有不少民眾無視，未來將製作多國語言標示，不排除請來志工們道德勸說，目前已請公用事業課研擬制定相關法令，比照婦幼、身障停車位等相關規定，採取機動取締，以開罰方式遏止電梯遭濫用。

(中時 )