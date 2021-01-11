南瑤宮將在2月11日除夕夜，舉辦路跑迎頭香活動，除了前三名有獎金，報名者添油香還可拿豐富贈品、抽大獎。彰化市長林世賢（左五）歡迎大家踴躍報名。（彰化市公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

除夕夜來南瑤宮路跑守歲，最神氣！今年南瑤宮路跑迎頭香活動，將在2月11日除夕夜晚間10點神氣登場，彰化市長兼南瑤宮管理人林世賢表示，報名者只要添油香300元，就有豐富精美贈品，還有機會拚獎金、參加摸彩抽好禮。

彰化南瑤宮每年新春最受矚目的除夕搶頭香活動，雖然有趣熱鬧、話題性十足，卻也暗藏風險，總是有民眾因推擠受傷掛彩；去年首度改為路跑形式，頗受好評。

林世賢表示，活動改變型態，用意在讓參加路跑者「人人攏頭香，人人攏好運」。今年報名者只要添300元香油錢，就可獲得彰化媽保庇Bobee運動毛巾、媽祖手機氣墊座，或媽祖手機金箔指環扣，及摸彩券等。

報名不限名額，比賽分男、女子組2組，經裁判組判定，各組第一名獎金8888元、第二名6666元、第三名獎金5168元；另增設5名最佳造型獎，每人獎金2000元。

今年路跑路線，從開化寺起跑，經民族路、仁愛路、南瑤路，再回到南瑤宮，全長1.3公里，全程道路寬敞，但因距離較長，屆時將動員3、5百名志工協助安全維護，避免發生推擠意外。

公所指出，摸彩的獎項極為豐富，包含：50吋電視、平安錢母、祈福胸包、彰化媽手機金箔指環扣、彰化媽手機氣墊座、寶島夢想家球賽門票28組、老帽、T-Shirt各10件等好禮。即日起至2月10日止受理報名，名額不限，歡迎各路英雄好漢、路跑女王共襄盛舉。

此外，南瑤宮新春期間，自2月12日農曆大年初一至2月14日年初三，每天上午9時至10時，還有擲筊求彰化媽恭喜發財錢母、與躦轎腳保平安活動，歡迎各界踴躍來拜拜走春。

(中時 )