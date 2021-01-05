民進黨政府開放萊豬進口，但台灣還沒換到與美談判雙邊貿易協定，反而卻先被美國商務部課徵輪胎反傾銷稅，引起各界熱議和批評。根據一份最新網路民調顯示，有超過5成網友認為台灣輪胎遭美課重稅非常不合理，更有高達7成網友認為，台灣開放萊豬進口沒有換到實質利益。

入口網站《YAHOO》以「美國萊豬進口後，我國輪胎卻被課重稅，你覺得合不合理？」為題進行網路投票，投票時間為1月5日至10日，截至晚間6點30分為止，已有7000多名網友參與投票，結果顯示，認為非常合理的網友有20.7%，還算合理的有8.9%，不太合理的有12.3%，非常不合理的則有53.8%，另外有4.3%網友沒明確表示意見。

對於台灣開放萊豬，有沒有換得實質利益的部分，認為有的網友為14.4%，認為應該會有但尚未顯現的有10%，認為沒有的網友則高達71.5%，另外有4.1%網友沒明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於台美簽雙邊貿易協定（BTA）的可能性有多少，認為非常大的網友有3.5%，還算大的有14.3%，不太大的有19.1%，認為非常小的則有57.7%，另外還有5.4%網友沒有明表示意見。

(中時新聞網)