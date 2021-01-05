記憶體廠威剛科技（3260）即將搶先業界預計於2021年第二季前量產符合SD 7.0規範的SD Express記憶卡。威剛指出，觀察到近年來有越來越多的影音創作者製作出各種主題影片並分享在網路上，再加上5G在全球陸續開台，消費者對大容量、方便可攜、高速存取資料的需求與日俱增。

威剛表示，自從電腦端的固態硬碟導入PCIe與NVMe架構後，資料傳輸效能大幅突破至1000MB/s，且速度越來越快；而攝影裝備常見使用的SD記憶卡，目前最高速的SD UHS-II記憶卡，傳輸速度最快僅達312MB/s，與電腦端固態硬碟有龐大的速度差距。

有鑒於此，SD協會推出最新SD 7.0規範，維持既有SD記憶卡的外觀並作為載體，以增加Pin腳的方式將PCIe與NVMe介面導入SD記憶卡，傳輸效能也較UHS-II記憶卡大幅提升300％，SD記憶卡也正式邁入SSD固態硬碟效能級別，記憶卡應用市場大幅拓展。

越來越多的影音創作在網路社群發布，需要大容量與高速傳輸記憶卡提升工作效率，SD Express記憶卡可向下支援UHS-I介面，提供創作者們使用攝影設備錄製高畫質影音素材，並可直接透過支援SD 7.0讀卡插槽，將檔案高速傳輸至電腦端，以進行後端的影像編輯處理。

SD Express記憶卡除了可高速傳輸高解析影像檔案之外，SD Express記憶卡也可當作可攜式微型固態硬碟，插入支援SD 7.0讀卡插槽成為媲美SSD的擴充儲存裝置，讓創意靈感不受空間與設備限制。

目前工程版本實測讀寫速度可高達825/410 MB/s，並可支援具有SD7.0讀卡插槽的國際大廠品牌創作者系列筆記型電腦。

(工商 )