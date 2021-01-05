儘管美國大選早已落幕，但至今卻有餘波未了。最新消息指出，在美國總統川普持續對大選結果提出異議的期間，已有近200名美國商業領袖致函美國國會，要求確認當選總統拜登在選舉中獲勝，以維護民主的基本原則。

《華爾街日報》報導，近200名美國大企業CEO聯合簽署1封信函，由紐約市商業領袖和最大雇主的非營利組織「紐約市夥伴關係（Partnership for New York City）」為代表於周一（4日）致函給美國國會，敦促國會認證拜登的選舉人團勝選結果。

報導引述信中內容指出，阻撓或拖延這一進程的企圖，違背了美國民主的基本原則。如今我們正在應對現代史上最嚴重的的健康和經濟危機，此時，我們通過正當途徑選出的領導人值得所有美國人的尊重以及兩黨的支持，不應再繼續拖延權力的有序移交。

根據「紐約市夥伴關係」官網報導，在近200名簽署公開信的商業領袖中，有美國藥企輝瑞公司CEO艾伯特·博拉（Albert Bourla）、美國國家籃球協會（NBA）主席亞當·肖華（Adam Silver）、微軟公司總裁布拉德·史密斯（Brad Smith）、高盛公司董事長兼CEO大衛·所羅門（David M. Solomon）等。多家行業內500強企業，以及總部位於紐約的金融公司及律師事務所也參與了署名。

該組織CEO凱瑟琳·懷爾德（Kathryn Wylde）透露，在上周日（3日），4小時內就有91名商業領袖簽署了聲明，整封信的簽名大約在24小時內就完成了。她說，這代表此封信確實與我們的成員產生了共鳴，即商業依賴於穩定的政治環境。到目前為止，我們的國家還沒有遭受過對選舉制度這樣的挑戰。

同時，懷爾德補充，這封信的署名人既有民主黨人，也有共和黨人，很多團體和組織也主動要求署名。她說，在聯名信發布之前，他們已經向拜登團隊知會過這封信的內容，所以拜登方面應該對此不會感到意外。

報導並提到，去年11月，當川普政府為權力過渡設置阻礙時，「紐約市夥伴關係」也曾對此發表過聲明信。信中說，總統權力的有序過渡拖延得越久，我們公民眼中的民主就會越弱，美國在全球舞台上的地位就會下降。值得一提的是，除了「紐約市夥伴關係」，代表美國不同行業、不同規模和地區超過300萬家企業的美國商會（US Chamber of Commerce），也在4日當天敦促國會確認拜登的勝選，要求川普政府推動權力的有序過渡。

美國商會CEO托馬斯·多諾霍（Thomas J. Donohue）則表示，一些國會議員無視事實，試圖改變選舉結果，這種行為破壞了我們的民主和法治，只會進一步分裂我們的國家。

在即將到來的周三（6日），美國國會將清點選舉人票，確認大選結果，這通常只是一個例行的程序。不過國會一些共和黨人依然打算趁此機會作「最後一搏」，試圖推翻選舉結果。

(中時新聞網)