美國總統川普卸任倒數11天，美國國務卿蓬佩奧9日宣布取消台美交流限制，對此，國民黨立委李德維直言，這是川普挖洞給新任總統拜登跳，難怪前美國總統歐巴馬時代的老臣會評價，如果這樣好，怎蓬佩奧1年前不做？一句話就突破盲點。

對於蓬佩奧取消美國對台的交往限制，李德維今（11日）在臉書發文表示，根本是川普明擺著「挖洞」給拜登跳，如果拜登延續這政策，很難與北京修復關係；推翻這政策，就會在國內被批評為對中軟弱。

李德維直言，當然樂見台美交流限制取消，只是難以接受這樣的方式，台灣不應該成為川普「末日瘋狂」的配角。在民進黨的眼中，川普就是美國，美國就是全世界，但世界早就準備好迎接一個沒有川普亂政的美國，民進黨呢？

「民進黨的朋友們也不全是傻瓜，不可能看不出川普與蓬佩奧的把戲，根本就是『離職員工狹怨報復』的水準」，李德維點出現今民進黨問題所在：因各種台美關係「大內宣」已經宣了這些年，「舔川」習慣成自然，連「川粉之亂」都不忍苛責，如今又怎麼能不叩謝「我川威武」、「川恩浩蕩」？

李德維感嘆，也難怪前美國總統歐巴馬時代的白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）一句話「突破盲點」：「若蓬佩奧理直氣壯，為何他一年前不做，且自己處理後續？」

(中時新聞網)