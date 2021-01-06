新竹市長林智堅2014年以黑馬之姿，為民進黨締造百日勝選傳奇；4年後，他再度從民進黨灰頭土臉的縣市長戰役中突圍，成為黨內少數連任的地方首長。然而，誰能接下林智堅手中大旗，已成為民進黨眼下難題。同一時間，國民黨伺機挑戰，台灣民眾黨、時代力量也枕戈待旦伺機奇襲，前後表態和被點名的人選高達13人，為2022年新竹市百里侯一戰再添變數。

2014年，民進黨新竹市長人選難產，當時年僅39歲的民進黨新竹市黨部主委林智堅，原本積極協調柯文哲返鄉參選，但功敗垂成。林智堅「公親變事主」，被迫披掛上陣，遭逢前、時任新竹市長蔡仁堅和許明財左右夾擊，最終以1,014票些微差距，翻轉國民黨執政板塊。2018年，林智堅再度與許明財交鋒，卻意外大勝對手47,104票。有鑑於林智堅任內政績卓越，致力行銷公園綠地，目前盛傳他可能轉戰桃園市或台北市。

被民進黨視為世代新星，去年12月16日才鬆口「國家有需要，我責無旁貸」，表態不排除入閣的可能性，接著卻因新竹市二月舉辦台灣燈會，預計實施交通管制措施一事，遭到排山倒海般的責難，這項從政以來最大的民怨，正考驗這位「五星市長」的智慧。

儘管如此，林智堅能在2018年民進黨士氣最低迷時，成功當選連任，在黨內縣市長中屈指可數。尤其在傳統藍大於綠的新竹市版圖中，即使各方要角有意扛起重擔，但民進黨立委林俊憲在政論節目中坦言：「要守住新竹市很有壓力」。

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(中時新聞網)