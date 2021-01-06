為傳遞有趣餐飲體驗，台北W飯店宣布聯手台灣在地品牌「珍煮丹」推出四季不同主題的下午茶，首波將以珍煮丹聞名的珍珠與黑糖作為發想主軸，由W主廚與調酒師團隊集思廣益，打造出７款外型吸睛的精緻小點並搭配４款主題特調，顛覆吃貨對珍珠的想像！即日起至2021年４月４日止，於31樓紫艷酒吧限量供應「珍奇鬥艷」雙人下午茶，每套1,800元+10%。

台北Ｗ飯店總經理唐皓維說，珍煮丹職人精神並致力於口味研發，打造絕佳的飲食記憶，與Ｗ飯店品牌精神不謀而合，希望透過這次合作，碰撞出不同的火花。

Ｗ主廚團隊珍煮丹經典品項「珍珠」與「黑糖」的為靈感發想，帶來4款甜點以及3款鹹食。其中「紅茶拿鐵巧克力珍珠塔」，主廚以下午茶經典品項「塔」作為基底，內含帶有伯爵紅茶香氣的巧克力甘納許，上頭再以珍煮丹紅茶拿鐵珍珠、黑巧克力刮條與糖漬柳橙絲等巧妙點綴，整體口感層次分明。

「椰皇香緹搭芒果珍珠泡芙」使用W最受歡迎的脆皮泡芙為主體，並以芒果凍與椰漿的熱帶口味作為內餡，泡芙鋪上綿密濃郁的白巧克力香緹奶霜，再放上珍煮丹芒果珍珠和開心果碎片，標榜喚醒味蕾的酸甜滋味。「黑糖布丁慕斯」主廚使用香草餅乾與黑糖杏仁蛋糕為主體，再以香草布丁與黑糖慕斯打造甜蜜內餡，鬆軟綿密好入口。

「黑糖檸檬蛋糕」以下午茶經典的杏仁蛋糕為底，拌入珍煮丹經典原料黑糖與檸檬，搭配義大利乳酪與法國鮮奶油打造檸檬香緹奶霜，酸甜滋味在舌尖迸發。

(工商 )