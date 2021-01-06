民眾黨去年10月於國發會「公共政策網路參與平台」提案公民連署，要求標示萊豬、新增特定貨號等訴求，超過5000人連署，依規定需於期限內回覆提案主張，該平台日前回覆，「經與會人員於各面向探討政策、法源、實務運作情形，決定不參採提案人的訴求。」民眾黨痛批，「視人民心聲於無物，這就是最會溝通的政府。」民眾黨團總召賴香伶表示，該平台用行政部門原邏輯回應，失去公民參與政策制定的積極性，進步性也打折，要求國發會檢討改進。

因應萊豬進口，民眾黨去年10月於國發會國發會「提點子-公共政策網路參與平臺」，提出「標萊豬，護食安」，要求政府做到萊豬進口嚴格把關、落實源頭管理新增特定貨號、再製品標示加註萊劑等3大訴求。

該提案歷經一個月連署，連署人數突破5000人門檻確定成案；去年12月16日，食藥署召開研商會，還找來進口業者、加工業者等利益團體到場，會中提出要求政府要標萊劑，否則難平民眾疑慮，但官方代表僅一再表述政府立場，未針對問題回應，最終該提案結果出爐，毫無意外否決公民提案訴求。

對此，賴香伶表示，國發會平台用意是提供公民參與政策的管道，結果回應都是部會原本的意見，未把公民團體對話列入參考或分階段評估，缺乏開放性，失去公民參與政策制定的積極性，對社會的進步性更是打折。

賴香伶建議國發會，該平台操作人員應跳脫原來行政管理體性，獨立受理及審查公民參與案件，而不是按照原本體制內對話，窄化進步政策形成可能，行禮如儀回覆比較可惜，國發會應該思考改進該平台運作模式。

(中時 )