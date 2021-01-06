統一獅吉祥物萊恩賽季期間站上球場就是最棒的舞者，而平日閒暇之餘，萊恩喜歡用塗鴉彩繪紀錄生活，迎接2021年全新一年，統一獅取得臺南市政府觀旅局授權，特別由萊恩親自繪製設計塗鴉桌曆，其中每個月份結合不同主題角色製作「萊恩Ｘ魚頭君塗鴉明信片桌曆」，本款商品將於1.7~1.17於蝦皮商城UniLions官方旗艦開放粉絲限量預購，僅此一波絕不追加，限時預購，錯過就要等2022年。

2021萊恩Ｘ魚頭君塗鴉明信片桌曆，由萊恩依據每個月不同主題及節令專屬設計，內頁設計採用塗鴉線條概念，讓喜歡萊恩和魚頭君的你，也可以展現塗鴉創意自行著色，每個月結束後，亦可撕下當作明信片寄送給你身邊的好朋友或家人，想要寄給萊恩也是可以的！

本次萊恩花了將近半個月利用空檔時間，完成不可能任務，也是中職首位吉祥物自行創作彩繪開發成商品，萊恩表示：「平常除了練舞之外，最喜歡就是畫畫紀錄生活，很多粉絲都敲碗希望可能收藏萊恩的創作，這次和球團溝通想法和概念，能夠將計畫實踐成真，真的是一件很棒的事情，期待我的創作大家會喜歡。」

2020年統一獅落實台南屬地經營，臺南市政府與統一獅共同合作，邀請臺南市觀光旅遊局魚頭君及統一獅萊恩共同推廣台南旅遊觀光，並邀請魚頭君週六、週日蒞臨台南棒球場主場為獅隊加油，萊恩與魚頭君也成為超級好朋友，也成為市民及棒球迷心目中的超級巨星。2020年12月統一獅萊恩舉辦個人專屬耶誕交換禮物活動，也特別邀請魚頭君Sababoy共同參與，感謝球迷和市民長期支持。

(中時 )