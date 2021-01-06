在美國總統川普(Donald Trump)敗選後，澳洲總理莫里森(Scott Morrison)對北京強硬姿態驟然放軟，數度表明願對話，稱讚中國脫貧成就，對被中國外交部發言人趙立堅Twitter轉發諷刺漫畫也只怒了1天就轉趨低調，日前更放行山東黃金子公司對澳企收購案，疑似回應澳洲求和，中國商務部和海關在聯合聲明中，上調今年度澳洲羊毛進口量配額，幅度為5%。

聲明中表示，根據中國與澳洲、紐西蘭的自由貿易協定，設定2021年從2國進口的羊毛、毛條配額，紐西蘭與去年持平，澳洲羊毛則由36465噸增加到38288噸。

澳洲羊毛創新公司(Australian Wool Innovation Limited)總裁麥考洛(Stuart McCullough)說：「這對澳洲羊毛業者是劑強心針，讓行業前景多了確定性。」有數據指出，澳洲羊毛有83%出口至中國大陸。

中國佔澳洲貿易出口額約1/3，也是澳洲貿易順差最大來源，但去年在莫里森要求調查新冠病毒起源、並指北京當局要負全責後，雙方關係急遽惡化，中方也不再保持自2018年底華為5G設備被澳洲禁用後口頭譴責作法，以實質措施反制。

澳洲包括煤炭、龍蝦、砂糖、大麥、小麥、木材、牛肉、葡萄酒等均遭全面打擊，不過值得注意的是，除大麥、葡萄酒被北京以傾銷為由加徵關稅之外，其餘均是使用技術細節或商品瑕疵來阻擋，例如木材被禁止進口理由就是發現蠹蟲。

有分析指出，澳洲對中國而言難以替代的產品只有鐵礦，不過鐵礦最大產地西澳洲是由反對黨工黨執政，且算是澳洲聯邦中較有獨立傾向的區域，因此澳洲聯邦政府曾公開否認考慮用鐵礦作為反制北京報復措施。另有研究指出，若雙方經濟完全脫鉤，中國GDP(國內生產總值)損害是0.5%，澳洲是6%，而中國現有對澳洲制裁手段已讓澳洲GDP損失1.8%。

(中時新聞網)