嘉義市政府6日宣布一級主管小異動，建設處長由35歲田長沛履新，原建設處長陳光興調任行政處長，原行政處長黃文義調任市府參議，田長沛是國民黨中央委員、前立委潘維剛的兒子，曾擔任高雄市政府觀光局機要科員。

市府人事處表示，新任建設處長田長沛於6日 履新，以政務官任用，學經歷是國立政治大學風險管理與保險學系、美國南加州大學公共政策與管理學系碩士畢業，具有美國會計師資格，曾任職於高雄市政府觀光局。

田長沛表示，感謝黃敏惠市長給年輕人機會，將發揮所長，與市府團隊積極落實市長打造嘉義市成為台灣西部新都心之理念。

田長沛說，嘉義市是畫都、管樂之都，更是公園城市，要將公園再升級，打造全齡共融的公園環境，此外，招商引資也是重點。

嘉義市沒有科學園區、工業區，但是服務型的城市，在後疫情的時代，將爭取更多國內外大型服務業來嘉義市投資，配合建國二村的開發，對大企業將有吸引力。

據指出，田長沛於2019年1月至10月間擔任高雄市政府觀光局機要科員，因被發現兼職民間公司董事，而遭公務員懲戒委員會申誡。但市府人事處表示，政務官任用不受影響。

(中時 )