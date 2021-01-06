基隆市政府選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為推廣新生兒閱讀扎根，推動讀禮袋，民眾辦理出生登記時即可領取，並能申辦公共圖書館借閱證，6日文化局公布2021年限定版的新生兒借閱證，總計限量2500張，特別選用「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎作品《雨過天晴》作為卡面，盼基隆的孩子能如雨後天晴般展現生命力。

文化局長陳靜萍表示，去年首度將新生兒借閱證結合基隆新銳畫家許志偉的作品《港都的漫遊》做為卡面，共計有2007名新生兒獲得，今年延續「借閱證也能是藝術品」，打破圖書借閱證的制式想像，讓孩子從小開始推廣美感教育，新生兒可以馬上領到當年度限定版。

陳靜萍說，今年特別從「2020基隆美展」西方媒材類基隆獎選出，以畫家朱慧芬作品《雨過天晴》作為卡面，此作品以描寫港邊在雨後初放晴的景象，除了鼓勵孩子欣賞藝術作品外，也祝福每位在基隆雨港出生的孩子，都能不畏風雨茁壯長大，在雨過天晴後力展豐沛生命力。

文化局進一步說明，畫家朱慧芬這次《雨過天晴》的作品，被評審認為是，精彩描繪出雨後漁港的在地精神，光影的掌握帶出了擾攘的氛圍，也讓觀者彷彿身歷其境，有鑒於2020年疫情影響與今年基隆雨季雨多，雨過天晴後的展望也令人期待，今年限定版的新生兒借閱證卡面限量2500張，相關資訊詳可上基隆市公共圖書館官網、基隆市文化局官網查詢。

(中時 )