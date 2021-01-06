黃秋生、KID林柏昇、宋柏緯主持LINE TV節目《開著餐車交朋友》，6日出席首映記者會，黃秋生現場發揮幽默感，大開KID玩笑，脫口KID曾給自己看兩張不同女生的女友照，讓KID現場變臉崩潰笑打黃秋生，甚至一度呈現「眼神死」狀態，不願多做解釋。

KID則玩笑反擊，自己服侍過許多綜藝大哥，黃秋生是當中數一數二難搞的，在節目中更經常出現「放棄溝通」的窘況。黃秋生這才解釋，以前認為KID行事瘋狂，但變熟之後才發現對方非常保守，有些話題自己覺得沒什麼，KID卻很在意。KID還爆料，他們到屏東錄影時，黃秋生做出要與他擊掌的動作，卻忽然甩他一巴掌，讓他傻眼差點生氣，「連導演私下都來問有沒有怎樣」。

黃秋生對料理步驟很嚴謹。（粘耿豪攝）

宋柏緯認為黃秋生在節目很龜毛，要求他跟KID都要按照一定步驟料理，他笑說：「有時想偷懶一點，立刻被抓包，會被秋生哥敲腦袋。」但他與KID認為黃秋生私下浪漫又感性，只要聽音樂小酌，就會說出自己的故事。

(中時 )