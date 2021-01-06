炎亞綸推出新創作專輯《摩登原始人》，新歌曲風新穎多元，讓粉絲驚艷，獲得佳績。他與家人感情融洽，談到新作品，家人好友一路力挺，他感性：「兒子做什麼都成立，家人的愛。」這次歌曲走創新風格，他笑表示完全在母親能接受範圍內，打趣：「她對於我這個創新的兒子都能接受。」

炎亞綸還開玩笑：「我對媽媽就是最大挑戰，我是她修煉的一本課本，我們彼此都是。」最後甜蜜直呼：「我們家庭互相相愛著彼此。」這次推出新專輯，他直言像是兌現之前給自己承諾，「很久之前想創作，一直沒有行動，無形中會有些懷疑自己不夠積極，有影響到自信心」，然而他在2018年底經歷的感情風波，鬧得沸沸揚揚，他現在回過頭來看形容2018年算是滿有意義的1年。

他當時重新認識自己，脫離了許多外在環境或是從內心建立起來的形象，「像是偶像藝人、飛輪海、炎亞綸、網路上喜歡說話針貶時事時事的炎P，2018年讓我可以沒有這麼多層形象的自己來面對自己，讓我有辦法靜下心來創作。」

炎亞綸透過創作抒發創意、想法及情感，新歌〈假如瞳孔有濾鏡〉分享若人的眼睛能套上濾鏡，就能轉換思想、角度看這社會，「如果我們可以更美麗一點，沒有那麼偏見、歧視、帶著恨，會更美好。」他認為在2018年爆出感情事件時，必須去感受各外界的眼神，他把真心的感受轉化成文字，想像著：「如果有粉紅色濾鏡，這世界就很漂亮。」

他新歌〈到土星露宿〉、〈聊寧〉大方訴說感情觀，眾人都希望找到感情契合對象，他也不例外，坦言對愛情仍有嚮往，有感而發：「每人都經歷過傷害，做出不對選擇的時候。」他目前單身，「要有時間經營才會去（戀愛）」，並表示世界上太多有趣的事，不論是他喜歡的副業、創作等，「我可以去玩發揮創意，（戀愛）還沒去想。」他自認完全不擔心感情一事，憶起在小學時，老師神預言：「你這輩子最難過是情關，要注意喔。」他笑說：「當時還覺得要注意什麼，懵懵懂懂。」直到長大後，他直言：「老師真的厲害，果然是有智慧的人。」

炎亞綸推出新創作專輯，新歌曲風多元，令人驚艷。（粘耿豪攝）

炎亞綸推出新創作專輯，新歌曲風多元，令人驚艷。（粘耿豪攝）

炎亞綸推出新創作專輯，新歌曲風多元，令人驚艷。（粘耿豪攝）

(中時 )