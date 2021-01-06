大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）近期風波不斷、股價重挫，財務長兼發言人陳建瑋6日在媒體茶敘重申，公司財務體質穩健，整體現金水位達人民幣8.7億元，並將於1月21日召開股東臨時會改選董事，名單中此屆台灣國籍董事超過半數，並網羅金融、貿易、醫療等相關背景的董事，希望更進一步強化公司治理，化解外界疑慮。

他並指出，隨著春節旺季將至，公司童裝庫存逐漸去化，加上跟代理商已洽談好2021年春夏款童裝，已恢復「正毛利」銷售，並將強化電商布局、朝向IP授權、調整廣告投放策略等，例如縮減以往公交車、出租車、動車等實體廣告，希望2021年全年度能轉虧為盈。惟淘帝2020年前三季每股大虧14.44元，2021年拚轉盈挑戰不小。

除了童裝本業外，陳建瑋說，瞄準疫情時代需求，淘帝也將切入醫療領域，子公司盛仁達準備收購關係人源盛公司的口罩生產設備及業務，開發平面口罩、防護衣、N95口罩等，若順利收購可望挹注整體財報。惟目前該筆交易主管機關仍有疑慮，後續發展尚未明朗。

淘帝2020年前三季合併營收18.24億元，年減62.45％，歸屬於母公司稅後淨損13.71億元，累計每股稅後虧14.44元，相較2019年前三季每股賺7.81元，營運表現重挫。陳建瑋強調，主要是受疫情影響，實體店大規模縮減，從2019年逾1,600店，2020年銳減至960多店，未來待疫情舒緩後，仍將持續擴充實體店。

(工商 )